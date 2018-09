Politie beëindigt concert Backstreet Boys

De Backstreet Boys mogen dan na acht jaar eindelijk weer compleet op het podium staan, de politie van Chicago is daarvan niet erg onder de indruk.

Dit weekend stond de groep een wervelende show weg te geven, toen ze abrupt werden onderbroken. Op videobeelden is te zien dat de groep aan hun gillende fans uitlegt dat er niet doorgezongen kan worden omdat ze van politiemensen moeten stoppen.

Achteraf bleek dat er in de stad strenge regels zijn voor geluidsoverlast na 11 uur. Omdat het lang duurde om het hele circus op te bouwen, begonnen de boys later en liep het concert dus ook uit. De politie greep genadeloos in en kapte de mannen keihard af. Dat moet een fijn welkom terug zijn geweest voor de groep....Kijk naar de beelden! Lees hier het interview dat De Telegraaf exclusief met de Backstreet Boys had over hun comeback.