Dode Spijkenisse was net vrij

Het slachtoffer en de vermoedelijke dader waren in 2007 betrokken bij een wildwestschietpartij in café El Hombre in Spijkenisse waarbij zes mensen gewond raakten. De twee Antilianen waren net vrij uit de gevangenis.

Buurtbewoners vertellen dat er voorafgaand aan de schietpartij op de Noordakker een heftige ruzie is geweest. Het slachtoffer, vader van drie kinderen, is in zijn Volkswagenbus door meerdere kogels om het leven gekomen. Toen de eerste hulpdiensten arriveerden bleek dat de man niet meer te redden was.