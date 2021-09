Nederlandse miljardair spekt na D66 en PvdD ook Duitse millieupartij

De gulle gift van de ’weldoener’ verbaast Duitsland. Zo blijken buitenlandse ondernemers de uitslag van de democratische stembusgang, waar elke stem eigenlijk even veel waard is, te willen beïnvloeden. De betaling van 1,25 miljoen euro door Schuurman is volgens de Berlijnse Bondsdag de hoogste gift ooit aan een Duitse politieke partij.

Met zijn in New York beursgenoteerde onderneming Elastic vergaarde de Nederlander een kapitaal, hij zou volgens zakenblad Forbes over anderhalf miljard dollar beschikken. Eerder kreeg D66 in Nederland een forse financiële injectie, ook tijdens een lopende verkiezing, in dit geval voor de Tweede Kamer, afgelopen lente. En de Partij voor de Dieren kon rekenen op 350.000 euro.

Schuurman zou vooral de klimaatplannen van kansrijke partijen willen ondersteunen. De Groenen, die lang op voorsprong lagen in de Duitse campagne, zijn blij: „Met zijn donatie wil hij klimaatbescherming verder op gang brengen„, zei de partij tegen Duitse media. Schuurman zou zorgen hebben dat er ’nog slechts enkele jaren zijn om de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde te beperken’.

Schuurman zat in Silicon Valley, heeft een software-achtergrond en werd binnen korte tijd schatrijk. Enkele jaren geleden besloot hij zich op ’een betere wereld’ te concentreren. In een interview verklaarde de naar eigen zeggen partijloze zakenman dat hij het leven van toekomstige generaties wilde verbeteren’. Daarvoor zouden activistische, op de lange termijn gerichte partijen, die het meest rigoureus doorpakken, ondersteund worden.