Dreigende sloop ’droomhuisjes’

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de locatie aangewezen als ’kansrijke woningbouwlocatie’. „Dit mooiste deel van Driebergen ga je toch niet platgooien”, vindt Janny Dedecker (74), die samen met haar man Harry (75) al tien jaar met veel plezier in het wijkje woont, daar waar bijzonder oude bomen als de groenblijvende Oostenrijkse eik herinneren aan het landhuis Valentijn met haar tuinen.

„Niemand wil hier weg. We krijgen gelukkig veel steun van de omwonenden, die met hun koophuizen gelukkig zijn met ons en onze woningen”, vervolgt Janny.

Jannie en Harry willen niet weg Ⓒ Menno Bausch

„Het begon in januari, toen er een ongenuanceerd bericht van woningbouwvereniging Heuvelrug Wonen verscheen”, vertelt Harry. „Daarin viel te lezen dat sloop dreigde. En dat verhuiskosten vergoed zouden worden.”

Het is inmiddels ruim een half jaar later en nog steeds verkeren de bewoners in onzekerheid. „Er wonen hier mensen van 93 en 97 jaar, die raakten volledig in paniek. Sommigen slapen er slecht van. Waar moeten we heen, niemand die het weet. Bejaardentehuizen zijn al wegbezuinigd”, aldus Janny. „Dit hier zijn echt droomhuisjes voor ouderen. Als er eentje vrijkomt zijn er steevast meer dan honderd gegadigden.”

Op 8 oktober besluit de gemeenteraad of de sloop al dan niet doorgaat. De Dedeckers blijven optimistisch. „Ik kan me niet voorstellen dat dit weg moet. Echt iedereen is voor behoud van dit sieraad in ons dorp”, besluit Janny.