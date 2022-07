Arrestatie van verdachte veroorzaker bosbrand bij Bordeaux

Circa 30 kilometer ten zuiden van Bordeaux, bij Landiras in het departement Gironde, woedt al een week een grote bosbrand die nog steeds niet onder controle is. De verdachte zou tot vijftien jaar cel en een boete van 150.000 euro kunnen krijgen.

Westelijker, aan de Atlantische kust, staat ook al een week een groot stuk bos in brand. Die brand is ook nog niet onder controle, maar volgens lokale autoriteiten breidt de vuurzee zich er momenteel niet meer uit. Deze brand bij het strand van Dune du Pilat in de omgeving van Arcachon is voor zover bekend veroorzaakt door een brandende auto met pech langs een weg. Momenteel is de brand bij Landiras veel groter dan die aan de kust. In een week tijd zijn in de getroffen gebieden ongeveer 36.000 mensen geëvacueerd. Er zijn geen gewonden gemeld.

In het noorden van het departement woedt inmiddels ook een kleine bosbrand bij een dorp niet ver van de monding van de rivieren de Dordogne en de Garonne, circa 90 kilometer ten noorden van Bordeaux.

