Klopjacht op beschoten verdachten

Zeker één van de twee is waarschijnlijk geraakt door een politiekogel, mogelijk beiden. Agenten schoten zaterdagochtend vroeg toen de twee met een auto een politiewagen ramden en op de vlucht sloegen. Het voertuig werd later teruggevonden met bloedsporen.

De agenten wilden de auto controleren, omdat die midden in de nacht met gedoofde lichten over een Heerenveens industrieterrein reed. De agenten reden de auto klem. De inzittenden gaven echter gas en reden in op de politiewagen. Daarna vluchtten ze.