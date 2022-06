Frankrijk kiest: Kamermeerderheid voor Macron onzeker

De eerste prognoses verschilden zondagavond, maar Emmanuel Macron kreeg samen met zijn bondgenoten van rechts en de centrumpartij Modem rond de 25 procent van de stemmen. De Nupes zit ook op een kwart van de stemmen. Volgens sommige pollstations eindigt deze beweging, een verbond van de communisten, extreemlinks, de socialisten en de groenen, zelfs als eerste.

Hoe die percentages uitvallen in zetelaantallen was zondagavond nog lastig te zeggen. De Fransen kiezen de leden van de Assemblée Nationale namelijk per district in twee ronden. Het maakt dus alles uit welke twee of mogelijk drie partijen volgende week zondag in de 577 finales staan. Peilinstituut Ipsos schat het aantal zetels voor Macron tussen de 255 en 295, de meerderheid ligt op 289. Links komt in geen enkele poll boven de 220.

Amper campagne gevoerd

Macron heeft ten opzichte van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen ongeveer 3 procentpunten verloren. Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat hij nauwelijks campagne voerde – volgens zijn linkse tegenstanders in de hoop de kiezer niet voor de stembusgang te interesseren. Doorgaans profiteert het staatshoofd van een lage opkomst, want zijn eigen aanhang is trouw. In deze eerste ronde was het aantal thuisblijvers historisch hoog – 52,5 procent van de kiezers kwam niet opdagen – maar dat heeft het staatshoofd niet geholpen.

De start van zijn tweede ambtstermijn was dan ook niet florissant. De nieuwe ministersploeg was nog niet aangetreden of er werd al een bewindsman door twee vrouwen van verkrachting beschuldigd. Vervolgens sloeg Frankrijk een modderfiguur door de dramatisch verlopen finale van de Champions League. Minister Gérald Darmanin weet de chaos aan ’tienduizenden Liverpool-supporters’ die zonder kaartje het stadion zouden zijn binnengekomen, maar over deze hoge aantallen bestaat twijfel. Duidelijk is in ieder geval dat onruststokers uit de omgeving van het Stade de France illegaal naar binnen kwamen.

Ondanks de bijna gelijke score kan Ensemble, de coalitie van Macron, op meer zetels rekenen. De linkse partijen zijn al samengegaan, dus de Nupes heeft in de tweede ronde geen enkele stemmenreserve. In de districten waar de regeringspartij tegenover de Nupes staat, zullen aardig wat rechtse kiezers overstappen naar het kamp van de president. De aanhang van Les Républicains (centrumrechts), het Rassemblement National van Marine Le Pen en Reconquête van de uiterst rechtse nieuwkomer Éric Zemmour zit vaak niet te wachten op een linkse kandidaat. In het merendeel van de finales is dat een vertegenwoordiger van La France Insoumise, de partij van de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon, die de samenwerking van la gauche aanzwengelde.