Hoogleraar: groepsknuffel op Malieveld is provocatie rechtsstaat

„Daar kun je weinig waardering voor hebben. Je kan het oneens zijn met regels en deze regels zijn ook nog eens ondemocratisch tot stand gekomen, maar je moet wel respect hebben voor de rechtsstaat”, aldus Brouwer.

Volgens de hoogleraar moeten de betogers hard worden aangepakt. „Wij hebben in Nederland een belangrijk vrijheidsrecht, dat is betogingsrecht. Maar als je daar zo misbruik van maakt, dan bederf je het voor de mensen die goedwillend zijn. Er was een cumulatie van strafbare feiten en niemand was bereid zich aan de regels te houden.”

’Drie, vier strafbare feiten’

Brouwer: „Je komt al snel op drie, vier strafbare feiten. Een demonstratieverbod is geschonden, een beëindigingsopdracht genegeerd, er waren handtastelijkheden, openlijke geweldpleging.”

Bekijk ook: Ongeveer 400 demonstranten op en rond Malieveld aangehouden

Brouwer liet verder weten waardering te hebben voor de manier waarop de Haagse waarnemend burgemeester Johan Remkes met de situatie is omgegaan. „Hij stond met de rug tegen de muur. Er waren duizenden mensen. Als je de demonstratie dan beëindigt, dan stel je je politie bloot aan fysiek gevaar.”

Volgens de hoogleraar is justitie nu aan zet: „Er zal een groot aantal mensen een proces-verbaal krijgen. Ik denk niet dat het OM dit over zijn kant laat gaan. En terecht. Als je er zo een potje van maakt als hier zal er stevig gestraft gaan worden.”