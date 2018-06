Geld voor project homoacceptatie allochtonen

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag richten zich op de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschappen in hun steden. Op de jaarlijkse botenparade in Amsterdam wordt zaterdag een begin gemaakt met het project.

De kabinetsboot vaart mee met als thema 'Whatever your roots: it's your right to be gay!'. Naast wethouders uit de vier grote steden, nemen ook verschillende organisaties, voorvechters en vertegenwoordigers van steunpunten voor homoseksuele allochtone jongeren, plaats op de boot.

Eerder onderzoek wees uit dat minder dan een derde van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders het goed zou vinden dat homoseksuelen met elkaar kunnen trouwen en dat driekwart het een probleem zou vinden als hun kind een partner van hetzelfde geslacht zou hebben.