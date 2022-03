Commissie Buma: kunstparels beter beschermen tegen ongewenste verkoop

Buma overhandigt het advies maandag aan staatssecretaris Gunay Uslu van Media en Cultuur. De overheid moet meer regie pakken bij de bescherming van belangrijk cultureel erfgoed, aldus die commissie. Daarmee moet worden voorkomen dat speciale stukken ongewenst aan het buitenland worden verkocht.

Prinses Christina verkocht Rubens

Daarvan zijn enkele voorbeelden in de afgelopen jaren, bijvoorbeeld toen wijlen prinses Christina in 2019 een krijttekening van Peter Paul Rubens voor 6 miljoen euro verkocht op een veiling in New York. Dat was destijds toegestaan omdat het werk niet op de lijst van beschermd cultureel erfgoed stond. „Op het moment dat zoiets gebeurt, denkt iedereen: hoe kan dat nou?” zegt commissievoorzitter Buma. „Gelukkig is het zeldzaam, maar als het gebeurt kan het tot commotie leiden.”

De commissie van Buma wil onder meer dat er meer geld wordt vrijgemaakt waarmee de overheid kunstparels kan opkopen, en dat er een nationaal uitvoervergunningensysteem komt voor ’onvervangbare en onmisbare’ stukken. Dat systeem moet alleen gelden voor kunststukken boven een bepaalde leeftijd en financiële waarde, en moet het huidige systeem – een register waar 161 beschermde goederen in staan – vervangen. Of een werk voldoet aan de criteria ’onvervangbaar’ en ’onmisbaar’ moet door een speciale commissie worden beoordeeld. Nu is het nog zo dat de minister stukken aanwijst die in het register komen.

Paspoort voor kunststukken

Voor handelaren moet het mogelijk worden om een paspoort voor hun kunststukken aan te vragen. Daarmee kunnen ze 10 jaar lang onbeperkt het betreffende stuk binnen de EU vervoeren en verhandelen. Nu is het vaak een probleem, omdat het zicht op reizende kunstparels – vooral binnen de EU – ontbreekt, zo luidt de kritiek van de commissie. „Dit biedt ook meer helderheid voor de particulier”, aldus Buma.

De commissie wil ook dat de overheid bepaalde stukken kan opkopen, als daar geen uitvoervergunning voor wordt gegeven of als eigenaren ze niet aan particulieren in Nederland kunnen slijten. Daar moet geld voor worden vrijgemaakt, aldus de commissie. Het advies is om een fonds op te zetten van 50 miljoen euro, dat elk jaar met 25 miljoen euro gespekt wordt.

Kunsteigenaren waarmee de commissie sprak zijn volgens Buma enthousiast. „Wij horen terug dat men het omarmt. Hun belang is voorspelbaarheid maar ook respect voor het bezit. Wat we niet doen – en ook niet kunnen – is een soort onteigening van de werken. Nee, we maken het mogelijk om de werken in Nederland te houden. En mensen willen wel meedoen, maar dan moet je het wel aantrekkelijk voor ze maken.”