Zoektocht naar mobiel wordt man fataal

Mirro's vrouw had hem als vermist opgegeven bij de politie toen hij niet was thuisgekomen. Dat meldt CBS Chicago.

Een buurman vertelde agenten later dat hij Mirro had gezien toen hij de sleutel naar de vuilnis opslagplaats wilde lenen. Mirro vertelde zijn buur dat hij zijn mobieltje kwijt was en het toestel mogelijk in de vuilnisbak was gevallen.

Agenten troffen het ernstig verwonde lichaam van Mirro aan in de machine.