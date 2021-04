Van Nieuwenhuizen: ’Nooit gezegd: je mag dit of dat niet vragen’

Dat zegt Van Nieuwenhuizen in een reactie op de publicatie van de ministerraad-notulen over de toeslagenaffaire. Daarbij viel op dat de VVD-minister op een gegeven moment haar beklag doet over coalitie-Kamerleden die haar stevig aanpakten in een debat. Van Nieuwenhuizen zei in het kabinetsoverleg dat het ’in geen geval acceptabel’ zou zijn dat ’coalitiefracties een scherper standpunt innemen dan oppositiefracties’, valt in de notulen te lezen.

De minister probeert dat woensdag te bagatelliseren. „Ik heb nooit iemand gezegd: je mag dit of dat niet vragen”, zegt Van Nieuwenhuizen. „Het hoort in een democratie dat iedereen kritische vragen stelt, volgens mij heeft het daar nooit aan ontbroken.”

Maar er moet volgens haar wel een verschil zitten tussen de benadering door coalitie en oppositie. Want eerstgenoemde hebben volgens Van Nieuwenhuizen een ’commitment’ om ’met elkaar verantwoordelijkheid te dragen’. De minister stelt: „En dan verwacht je daarbij van mede-coalitiegenoten dat die daar net wat constructiever in zitten dan de oppositie. Niet meer en niet minder.”

Grapperhaus

Ook CDA-minister Ferd Grapperhaus (Justitie) reageert woensdag op de notulen. Daarin valt op dat de minister erop wijst dat het kabinet niet de informatie wil sturen waar de Kamer om heeft gevraagd, een ’feitenrelaas’ over de toeslagenaffaire. Maar in plaats van daarvoor te gaan liggen, lijkt Grapperhaus aan te bieden om mee te denken hoe de beperkte informatie die het kabinet wil sturen, toch kan worden verpakt als een antwoord op de vraag uit de Kamer.

Volgens Grapperhaus ligt dat anders, hij stelt zelf erop te hebben gewezen dat de Kamer wel de informatie moet krijgen waar die om vroeg. „Ik heb wel gezegd: ik ben het ermee eens dat je niet de namen van ambtenaren gaat noemen. Dat begrijp ik, want wij zijn uiteindelijk verantwoordelijk.”

De CDA-minister stelt zelf dat hij heeft aangeboden om de balans te vinden tussen informatie delen en voorkomen dat ambtenaren in de wind kwamen te staan. „Je moet er nog steeds voor zorgen dat de feiten wel goed naar buiten komen. En daarvan heb ik gezegd: ik ben bereid daarnaar te kijken.”