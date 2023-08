Man (62) vrijgesproken van veroorzaken dodelijk fietsongeluk met loslopende hond

Het ongeluk gebeurde op een avond in juli 2022 toen een man met zijn hond aan het fietsen was op een rustige dijk. De hond liep los, wat daar ook mag, aan de rechterzijde van de man. Toen het slachtoffer passeerde, was de hond kort uit het zicht van zijn baasje. Toen hij zag dat zijn hond niet meer rechts van hem liep, bleek ook de passerende fietser te zijn gevallen. Het slachtoffer was er zo slecht aan toe, dat hij in het ziekenhuis niet verder werd behandeld aan zijn verwondingen en overleed.

De officier van justitie vroeg de rechtbank om de man te veroordelen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Meerdere varianten daarvan werden voorgesteld. De rechtbank kan op basis van dit dossier alleen niet vaststellen wat er precies gebeurde voordat het slachtoffer van zijn fiets viel. Zodoende blijft de toedracht van het ongeluk onduidelijk.

Tijdens de zitting vroeg de officier van justitie om de man van drie van die eerdergenoemde varianten vrij te spreken, maar wel te veroordelen voor gevaar of hinder. Het kan echter niet bewezen worden dat de man daaraan schuldig is. Dat heeft te maken met het feit dat het los laten lopen van een hond in het gebied van het ongeluk is toegestaan en niet per definitie onveilig is volgens de rechtbank. De hond die bij het ongeluk betrokken was, is het bovendien gewend om los te lopen. Daarom is zijn baasje nu van alle verdenkingen vrijgesproken.