Macron: 11 mei geen terugkeer naar normaal leven

De president zei dit in een toespraak ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid (1 mei) . Hij begroette „de geest van 1 mei”, die normaal gesproken in Frankrijk een dag van grote samenscholingen en protesten is. De actiebereidheid toont zich tijdens de coronacrisis nu voornamelijk via sociale media.

De regering van Macron heeft de bewegingsvrijheid veel sterker ingeperkt dan bijvoorbeeld in ons land of Duitsland. De regering wil dat 11 mei geleidelijk aan versoepelen en heeft een kaart gepubliceerd met de departementen. Die in het rood gekleurd zijn, blijven onder strenge beperkingen vallen. Het gaat vooral om het noorden en noordoosten van het land inclusief Parijs. De oranje gekleurde zijn nog twijfelgevallen en de groene, vooral in het westen en zuidwesten, zijn klaar voor de versoepeling. Sommige departementen hebben al boos gereageerd op ’hun kleur’. Zo is bijvoorbeeld het noorden van Corsica rood gekleurd en het zuiden van het eiland groen. De regering heeft beloofd later vandaag met een geactualiseerde kaart te komen, meldden Franse media.