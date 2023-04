Basisschool Amsterdam dicht om onlinebedreiging via TikTok

Het schoolbestuur heeft de school uit voorzorg gesloten, aldus de politiewoordvoerder. „Dit is dus niet op last van de politie.” Om wat voor soort onlinebedreiging het gaat, is niet duidelijk. „De politie heeft er een melding over ontvangen, en het is iets wat we serieus nemen. Zolang je niet weet wie deze bedreiging heeft geuit, met welk doel, dan heb je één optie en dat is er serieus mee omgaan. We zoeken het nu uit en hopen snel meer te weten.” Er is vooralsnog niemand aangehouden.

In een brief van het schoolbestuur die AT5 in handen heeft, is te lezen dat iemand op een TikTok-bericht van een medewerker van de basisschool heeft gereageerd met een bedreiging aan de school. „We zijn hiervan geschrokken en hebben aangifte gedaan bij de politie.”

Vorige week sloten twee andere scholen ook op eigen initiatief de deuren nadat zij bedreigingen hadden ontvangen. Een middelbare school in Zaandam kreeg een dreigmail met foto’s van vuurwapens. Daarvoor werd een minderjarige jongen aangehouden. Een basisschool in Huizen bleef dicht vanwege een „verontrustende mail.”