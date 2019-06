Thomas en Benjamin Kok: „We hebben bewust gezocht naar een maatschappij waar we niet hoefden bij te betalen.” Ⓒ Anko Stoffels

SCHIPHOL - We gaan straks weer massaal met het vliegtuig op vakantie. Maar wat nemen Nederlanders mee in het vliegtuig? Steeds meer vliegmaatschappijen vragen geld voor het meenemen van ruimbagage. Zelfs op verre vluchten. Dus: wordt het ruimkoffer of rolkoffer, bijboeken of beperken? „Als hij minder meeneemt, lukt het met alleen handbagage.”