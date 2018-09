Nile Travel sluit deuren

„Sinds de Egyptische Revolutie 2,5 jaar geleden hadden we het al zwaar. Doordat de situatie in Egypte afgelopen maand is verslechterd en er nu ook een negatief reisadvies is, kunnen we het niet meer bolwerken”, zegt Sherif Moustafa, manager bij Nile Travel, vrijdag. „TUI en Neckermann snapten niet hoe wij het nog zo lang volgehouden hebben.”

Voor 2011 boekten jaarlijks zo'n 25.000 mensen een reis naar Egypte via de Amsterdamse reisspecialist, voornamelijk naar Luxor en Caïro. Vorig jaar was dit aantal geslonken tot 10.000 en de laatste weken kwamen er vrijwel helemaal geen boekingen meer binnen. „We verzorgden nog steeds reizen naar de badplaatsen, maar de mensen durven niet meer.”

Consumenten die een reis hebben geboekt bij Nile Travel en nog moeten vertrekken krijgen via SGR hun geld terug. Mensen die dat via een reisbureau hebben gedaan kunnen bij dat bureau terecht voor meer informatie en hulp bij het indienen van een claim. Nile Travel heeft aan de SGR laten weten dat „enkele honderden” mensen geboekt hebben en nog weg moeten.

De SGR vraagt klanten geen betalingen meer aan Nile Travel te doen voor nog niet begonnen reizen, ook niet op uitdrukkelijk verzoek van een eventueel aangestelde curator. „Betalingen gedaan na 1 augustus worden niet meer door SGR gegarandeerd”, aldus het garantiefonds.

Transavia is volgens Moestafa de grootste gedupeerden van de problemen bij Nile Travel. „Klanten krijgen hun geld terug, maar Transavia blijft met een grote schadepost zitten. De afgelopen twee jaar hebben ze ons meerdere malen uitstel van betalingen gegeven. Dat geld zijn ze nu waarschijnlijk kwijt. En ze zullen de komende maanden veel lege stoelen hebben”, betreurt de Nederlandse Egyptenaar.

Hoe groot de schadepost voor Transavia is kan Moestafa niet zeggen. Nile Travel had twee vestigingen in Amsterdam en een website. Er werkten 10 mensen.