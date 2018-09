Gevecht in parlement Taiwan om kerncentrale

Twee parlementariërs gingen elkaar te lijf en rolden daarbij over de grond. Anderen gooiden met water naar de tegenpartij. Beveiligers wisten de volksvertegenwoordigers uit elkaar te halen.

In Taiwan zijn er regelmatig aardbevingen. De democratische oppositiepartij is daardoor bang voor nucleaire rampen, zeker na de Fukushima ramp in Japan in 2011. De nationalistische partij onder leiding van de Taiwanese president Ma Ying-jeou is echter van mening dat er een tekort aan energie zal komen zonder een nieuwe kerncentrale.