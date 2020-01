ANALYSE - Naïef om te denken dat nieuwe generatie criminelen zich laat opsluiten

John van den Heuvel Ⓒ De Telegraaf

De brutale ontsnappingspoging in Zutphen luidt een nieuwe fase in bij het Nederlandse gevangeniswezen. De overheid bezuinigde de afgelopen jaren fors op de dienst justitiële inrichtingen. De ene na de andere gevangenis sluit en bewaarders zoeken hun heil elders. De gevolgen zijn rampzalig voor het ooit zo geroemde gevangenissysteem in Nederland.