Auto in wassalon, meisje (5) dood

De politie zat de 46-jarige chauffeur waarschijnlijk op de hielen omdat deze was doorgereden nadat hij een afzetting had geramd. Tijdens de achtervolging raakte hij diverse andere voertuigen en een voetganger. Uiteindelijk belandde hij in de etalage van de wassalon. Daarbij werden het 5-jarige meisje en haar 3-jarige zusje geraakt. De oudste overleed later in het ziekenhuis, aldus Duitse media vrijdag.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik