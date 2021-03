Advocaat: ’Politie miste bekladding Joods restaurant HaCarmel’

„Het was een evident verdachte situatie”, vertelt advocaat Herman Loonstein die met stijgende verbazing naar de bewakingscamerabeelden van de eetgelegenheid aan de Amstelveenseweg heeft gekeken. Afgelopen vrijdagavond werd er ’find jah’ op het raam werd geklakt.

Restaurant Hacarmel is al jaren mikpunt van antisemitische acties. De Syrische statushouder Saleh A. sloeg tweemaal de ramen aan diggelen. Ook werd er een nepbom voor de deur geplaatst.

„Dan is het minste wat je moet doen even kijken wie daar rondhangt”, stelt Loonstein die erop wijst dat de straat verder helemaal leeg was en de avondklok reeds was ingegaan. „Dit hadden de agenten moeten en kunnen zien. Geen enkele twijfel over mogelijk. Temeer omdat de politieauto voor het rode stoplicht stopte. Bovendien was er geen enkel belemmering van het zicht. Alle alarmbellen hadden moeten afgaan. Dat wil ik graag met de politie bespreken.”

’Dit had heel anders kunnen aflopen’

De bekladding wordt momenteel onderzocht. De restauranthouder en zijn advocaat gaan niet uit van een antisemitische daad. Find jah is de titel van reaggea artiest Richie Spice en is een veelgebruikte term in de reggae-scene, stelt Loonstein. „Het is geen antisemitisme. Dat staat vast.” Op een andere raam was de tekst ’Israël vibration’, gekalkt.

De eigenaar wil dat de dader door de politie wordt aangesproken. Daarmee is wat hem betreft de kous af. „Nu is het toevallig goed gegaan. Maar het had ook heel anders kunnen aflopen”, benadrukt de Amsterdamse strafpleiter.

De politie bevestigt dat de een surveillanceauto op het bewuste moment langs het restaurant reed. „Maar de agenten hebben de man niet opgemerkt”, zegt een woordvoerder.

Overigens heeft burgemeester Halsema na het incident direct contact opgenomen met de restauranthouder en haar steun uitgesproken. De familie Bar-on is erg blij met dat gebaar, benadrukken ze. De Syrische statushouder die het restaurant tweemaal aanviel staat volgende week voor de rechter.