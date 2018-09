Suzanne: ,,Een mooie uitspraak van de Ieren is 'Four seizons in a day'. En ja,dit heb ik meerdere keren in Ierland meegemaakt. Op mijnslippertjes ben ik bijna onderkoeld, weggewaaid en bekogeld methagel. Terwijl ik mijzelf een paar uur later oververhit in eenhelder kabbelend watertje, riekend naar engelen, stortte om af tekoelen."