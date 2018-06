Hongerstakers uitgezet naar Guinee

Het gaat om Issa Koulibaly en Cheikh Bah, twee van de vier overgebleven asielzoekers die eerder dit jaar in hongerstaking gingen uit protest tegen hun opsluiting. Volgens Elcke Bonsen, de vertrouwensarts van de twee, is er geen medische opvang geregeld in Guinee. „Ik heb een aantal korte telefoongesprekken met ze gevoerd, waarin ze aangaven nog geen medische zorg te krijgen. Ze zijn wel met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar daar zijn ze weer weggestuurd omdat ze geen geld bij zich hadden.”

Volgens de advocaat van de uitgeprocedeerde asielzoekers moet Nederland de komende drie maanden zorgen voor medische zorg.

Volgens Bonsen, die Koulibaly en Bay de afgelopen anderhalve week dagelijks onderzocht, is hun medische toestand zorgwekkend. „Ze zijn sterk vermagerd en hun immuunsysteem is verzwakt, waardoor ze vatbaar zijn voor allerlei ziekten.”