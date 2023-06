Premium Het beste van De Telegraaf

Opvang in Ter Apel vertraagd, onrust over criminele asielzoekers neemt toe: ’Op de rand van eigenrichting’

Door Maaike Borst en Bas van Sluis Kopieer naar clipboard

De gemoederen in Ter Apel en Nieuw-Weerdinge over criminele asielzoekers bereiken bij een deel van de inwoners inmiddels het kookpunt. Ⓒ dvhn

Groningen - De komst van speciale opvang voor kansarme asielzoekers is vertraagd tot zeker 1 juli. Ondertussen nemen de zorgen over de maatschappelijke onrust in Ter Apel en Nieuw-Weerdinge als gevolg van overlast toe. Burgers nemen steeds meer het heft in eigen hand.