Drukste periode ooit voor reddingshelikopters

Vorig jaar stond de teller rond deze tijd nog op 100. Het record van dit jaar komt vooral door de grotere vraag naar patiëntenvervoer van de Waddeneilanden naar het Medisch Centrum Leeuwarden. Ook werd een aantal zoekacties uitgevoerd en moesten opvarenden van enkele schepen worden geëvacueerd.

Dinsdagavond moest een AB-412-reddingshelikopter nog in actie komen op een cruiseferry in de buurt van IJmuiden, waar een vrouw onwel was geworden. Zij werd overgebracht naar een ziekenhuis in Alkmaar. Woensdag werden er twee spoedeisende patiëntenvluchten uitgevoerd.

Commandant SAR majoor Ed van Scherpenzeel kan de enorme piek niet verklaren. „We zien geen trend in het soort vluchten dat we uitvoeren, vooral omdat de medische indicaties ontzettend wisselen. Het aantal zoekacties is wel iets toegenomen. Maar als we zo doorgaan, stevenen we sowieso af op een recordjaar wat betreft inzet.”