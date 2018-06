Wereldrecord Möller Pedersen op 200 school

De 24-jarige Deense, die in Londen net naast het podium bleef, had een persoonlijke toptijd van 2.20,53 staan. De prestatie in het Palau Sant Jordi verraste haar enigszins. „Dit was heel snel en daar ben ik heel blij mee. Ik hoop me in de finale nog te kunnen verbeteren.”

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik