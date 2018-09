'Weren 75-plussers is leeftijdsdiscriminatie'

Selectie moet gebeuren op basis van functioneren, niet op basis van leeftijd, zegt Bakker. „Als je op grond van eerdere ervaringen tot de conclusie komt dat iemand niet naar behoren functioneert, dan moet diegene niet opnieuw worden benoemd. Maar dat staat los van iemands leeftijd. Het is heel simpel: leeftijdsdiscriminatie is in Nederland niet toegestaan”, aldus Bakker.

Ook het College voor de Rechten van de Mens, voorheen de Commissie Gelijke Behandeling, liet weten dat de geschiktheid voor de functie leidend moet zijn. „Je mag een 75-plusser niet zomaar weren als diegene geschikt is voor de functie. Als iemand niet goed meer kan tellen, dan is dat grond voor afwijzing. Maar leeftijd op zich is dat niet”, legt een woordvoerster uit.

De gemeente besloot tot de maatregel omdat oudere vrijwilligers zich minder goed zouden kunnen concentreren en minder nauwkeurig zouden zijn bij het tellen van de stemmen. „We zijn enkele jaren als laatste geëindigd met de uitslagen omdat er fouten gemaakt waren, en dat willen we niet meer”, liet een woordvoerster woensdag weten.

De gemeente schrok echter woensdag al van de kritiek op het besluit en liet weten dit na de zomer te heroverwegen.