VN: wet Uruguay strijdig met verdragen

Het wetsvoorstel over de legalisering van de productie van drugs waarmee de Kamer van Afgevaardigden in Uruguay woensdag heeft ingestemd, is ,,geheel en al in strijd'' met de bepalingen in de internationale verdragen over drugs die ook het Zuid-Amerikaanse land heeft ondertekend. Dat heeft de VN-organisatie die toeziet op de eerbiediging van de internationale verdragen over drugs, donderdag laten weten. De organisatie zegt ,,bezorgd'' te zijn over wat er in Uruguay is gebeurd.