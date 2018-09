Rotterdams poppodium sluit deuren

Corso stelt dat zij na langdurig geklaag over geluidsoverlast een onderzoek heeft ingesteld. Hieruit is gebleken dat ze "de norm zo ver overschrijden, dat op deze manier doorgaan niet mogelijk is." Besloten werd tot het sluiten van de deuren, nu de investeringen om het probleem op te lossen, niet op zouden wegen tegen de omzet die de tent maakt.

Het onderzoek had wellicht eerder ingesteld moeten worden. Onlangs heeft het poppodium namelijk nog een grootscheepse renovatie doorgevoerd. De huisstijl werd aangepast, een pasjessysteem werd doorgevoerd en een nieuwe programmeur werd aangesteld. Ook werd de naam veranderd van 'Off Corso' naar 'Corso'.

Het muziekpodium had de ambitie het nieuwe poppodium van Rotterdam te worden, als vervanger van de Watt. Watt sloot destijds ook haar deuren wegens vermeend geluidsoverlast.

In 2011 was er eenzelfde voorval bij Plan C, dat voorheen erg populair was onder studenten. Het Rotterdamse muziekcafé sloot na bijna dertig jaar haar deuren vanwege geluidsoverlast. De omzet was zo sterk teruggelopen dat de eigenaar een nieuwe investering onverstandig leek.