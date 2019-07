Miljardenproject Zuidasdok op losse schroeven

Volgens Van Nieuwenhuizen is het nodig “een verkenning uit te voeren naar nut en noodzaak van de opgaven, zowel vanuit het perspectief ruimtelijke ordening als vervoer en transport, en naar mogelijke optimalisaties en versoberingen. Hiertoe wordt opdracht verstrekt aan een gezaghebbende derde.” Omdat ze pas volgend jaar een update kan geven, zal de vertraging alleen maar verder oplopen. Alleen het vaststellen van het definitieve ontwerp loopt daardoor al ruim anderhalf jaar vertraging op.

In mei werd duidelijk dat een eerste uitglijder van 100 miljoen euro voor het ondertunnelen van de ring A10 Zuid, nieuwe ov-voorzieningen en de spoorverdubbeling was ontstaan. Daarom moesten de partijen opnieuw om tafel. “De verwachting was dat de herijkingsfase voor de zomer van 2019 zou worden afgerond. Dit is niet haalbaar gebleken”, schrijft Van Nieuwenhuizen nu.

De betrokken bouwers Hochtief, Fluor en Heijmans (verenigd in consortium Zuidplus) hebben eerder al vijfhonderd man in de projectondersteuning weggehaald, die het project moeten opstarten. Alleen de werkzaamheden voor de uitbreiding van station Zuid zouden zij nog voor hun rekening nemen. Het ging toen niet om handjes op de bouwplaats, maar om ontwerpers, financiële mensen en projectmanagers, aldus de aannemers.

Werkzaamheden al begonnen

De afgelopen maanden was er al iets te merken van de bouwwerkzaamheden van Zuidasdok, omdat de snelweg vijf weekenden was afgesloten in verband met het werk aan het spoor. De ondertunneling van de weg, die naar verwachting meer overlast met zich mee gaat brengen, moet nog beginnen. Oorspronkelijk was de opleverdatum 2028.

Het Rijk draagt het leeuwendeel van de totale projectsom van €1,7 miljard (inclusief overschrijdingen). De gemeente Amsterdam neemt 221 miljoen voor rekening. De provincie Noord-Holland en de vervoersregio dragen respectievelijk 81 en 166 miljoen euro bij aan de nieuwe ov-terminal.