Kritiek op verkiezingen Zimbabwe zwelt aan

De partijfunctionaris van Mugabes ZANU-PF, wiens naam niet werd genoemd, claimde via persbureau Reuters een glansrijke overwinning op de MDC. „Deze verkiezingen zijn voor ons. We hebben de MDC begraven. We hebben er nooit aan getwijfeld dat we zouden winnen.” Het is in Zimbabwe officieel verboden en strafbaar om voortijdig verkiezingsresultaten naar buiten te brengen.

Volgens toezichthouder ZESN werden duizenden kiezers in vooral stedelijke gebieden, vooral aanhangers van Tsvangirai, bij stembureaus weggestuurd waardoor ze niet konden stemmen. De secretaris-generaal van de MDC en huidig minister van Financiën Tendai Biti noemde de verkiezingen ongeldig.

Ongeveer 6,4 miljoen Zimbabwanen konden woensdag stemmen voor het parlement en een president. Verwacht wordt dat de officiële uitslag er binnen 5 dagen is.

Woensdag nog had het hoofd van de waarnemersmissie van de Afrikaanse Unie, Olusegun Obasanjo, verklaard dat de verkiezingen op een vreedzame en ordelijke manier zijn verlopen. De regering had geen westerse waarnemers toegelaten. Alleen de Afrikaanse Unie, de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC) en Zimbabwaanse organisaties mochten toezien op de gang van zaken.