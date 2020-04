Eerste repatriëringsvlucht uit Marokko in de maak

De alarmcentrale van Buitenlandse Zaken heeft de Nederlanders daarover geïnformeerd en gevraagd zich gereed te maken voor vertrek. Voor hen is ’op korte termijn’ een vlucht, al is dat nog niet helemaal zeker. „Het kan allemaal nog veranderen”, zegt een betrokkene. Buitenlandse Zaken wil slechts kwijt dat er ’alles aan wordt gedaan om de Nederlanders zo snel mogelijk thuis te krijgen’. Te beginnen met de mensen die in een ’penibele situatie’ zitten. Hoe groot de groep is die weg kan, hangt mede af van de grootte van het vliegtuig waarmee ze gerepatrieerd worden.

Marokko heeft vanwege het coronavirus z’n luchtruim vanaf 14 maart gesloten, waarna Nederland nog net één repatriëringsvlucht mocht uitvoeren. Sindsdien zijn de diplomatieke inspanningen van Nederland om landgenoten er weg te krijgen vergeefs. Rabat verlengde de sluiting van het luchtruim onlangs nog tot 20 mei.

Toch lijkt het lang nogal selectief om te gaan met het toestaan van repatriëringsvluchten. Britten, Canadezen en Fransen kunnen er wel mondjesmaat weg. Mogelijk speelt de stroeve relatie tussen Nederland en Marokko een rol. Rabat neemt geen afgewezen onderdanen terug, voelt zich door Den Haag beledigd vanwege opmerkingen over het harde neerslaan van de Rif-protesten. Toch lijkt de halsstarrige houding niet alleen tegen Nederland gericht, daar ook bijvoorbeeld de Belgen, Polen en Zwitsers geen landgenoten uit Marokko krijgen.

D66 en GroenLinks willen dat het kabinet alsnog de koning inzet om een doorbraak te forceren. „Goed dat er een eerste vlucht komt voor medische noodgevallen”, zegt Kamerlid Sjoerdsma van D66. „Maar het is te gek voor woorden dat Nederland per onderdaan moet onderhandelen om ze terug te mogen halen.” Met de inzet van de koning moeten snel álle Nederlanders naar huis kunnen, vindt Sjoerdsma. „Ook vanwege de gedeelde geschiedenis tussen de Marokkaanse koning en de onze.”