Duitse neonazi met kruisboog schiet migrant in de rug

Op zijn dooie gemak ging een bewapende man van 29 met een machete en een archaïsch handboogwapen het station binnen, op zoek naar mensen met een niet-Duits uiterlijk. Al snel ziet hij een potentieel slachtoffer en richt zijn kruisboog op de persoon. Die roept: „Hee, wat is er aan de hand. Gaat u weg!” Even later is in video’s van de aanslag de vermoedelijk Syrische vluchteling te zien met een flinke pijl in de rug, terwijl er geschreeuw is te horen.

Op andere beelden, kort erna gemaakt, richten agenten hun wapens op de dader die een T-shirt van de verboden neonaziband Landser draagt, en op zijn knieën moet zitten. De zanger van Landser is een veroordeelde rechts-extremist. „Vanwege de kleding en het uiterlijk van de dader valt een rechtse achtergrond niet uit te sluiten”, aldus de politie.

Volgens berichten zou de dader uit Peine aan psychische stoornissen lijden. Minister Daniela Behrens (SPD) laat bekijken of er een ’racistische motivatie’ aan de aanslag ten grondslag lag. „We proberen op alle terreinen om deze laffe daad op te helderen.” De politie was, samen met de Duitse marechaussee, binnen twee minuten ter plekke.

Waarschuwingen

Neonazi Sebastian Schmidtke uit Berlijn, oud-kopstuk van partij NPD, kon op zijn ’crisispreventiesite’ kruisbogen aanbevelen, die op ruim 100 meter afstand gericht met een snelheid van 444 km/uur schieten. De Duitse autoriteiten waarschuwen al jaren voor aanslagen uit de extreemrechtse hoek, die ze als de grootste bedreiging voor de veiligheid inschatten.

Sinds de Duitse eenwording in 1990 hebben rechts-extremisten al ruim 150 mensen gedood. De laatste jaren waren er bloedige terroristische aanslagen in Hanau, München en op een synagoge in Halle. Diverse terreurgroepen werden opgerold, waaronder ook de National-Sozialistische Untergrund die tien personen doodde.