Nederlandse Jolande tussen brandhaarden Australië: ’We kunnen elk moment worden geëvacueerd’

WOODFORD - Het zijn feestdagen onder hoogspanning voor de Nederlandse Jolande Beemster in Australië. Al maandenlang wordt het land gegeseld door immense hitte en gigantische bosbranden. Jolande en haar Australisch-Nederlandse man Paul vieren wel „gewoon” kerst, zo zegt ze. „Maar we hebben wel altijd een paar tassen klaar staan. Met kleding, papieren, spullen voor de honden enzo, voor het geval dat we opeens weg zouden moeten.”