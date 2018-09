'Vind ik leuk'

Een bericht dat veelal smalende reacties opriep en oproepen aan ouders om hun kinderen toch eens van dat vermaledijde internet los te rukken. Toch bereikte mij ook een ander geluid. Moeder Christiane uit Dordrecht heeft drie koters die tijdens de vakantie gewoon urenlang achter het beeldscherm mogen doorbrengen. Op Facebook en Instagram, maar ook ’gamend’.

Want, zo stelt zij: ’Als zij urenlang een boek gaan zitten lezen, zou iedereen dat prima vinden en het zien als ’slim’. Maar computeren wordt gezien als slecht. Ik vind dat vreselijk ouderwets. Gamen bevordert de creativiteit en de motoriek. Contact houden via Facebook is goed voor de sociale ontwikkeling.’

Volgens Christiane is het beperken en verbieden van ’computeren’ vooral een hobby van zogenaamd politiek correcte ouders: „Van die types die vinden dat je de hele vakantie lang ANWB-wandelingen moet maken en fietsen van Groningen naar Maastricht. Laat die kinderen toch doen waar ze zin in hebben.”

Een interessant standpunt. Het is natuurlijk ook best gemakkelijk tijdens de vakantie, de kinderen stil achter het scherm en de ouders lekker in de zonnestoel met een koel drankje… Maar is het inderdaad ook goed voor de ontwikkeling van het kind? Wat vindt u? En wat doet u zelf eigenlijk op reis? Is toegang tot internet een pre? Een voorwaarde bij het boeken? Loopt u zelf ook wel eens speciaal naar een wifipunt om mails te checken of berichten uit te wisselen met het thuisfront als u met vakantie bent?

