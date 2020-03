Ⓒ 123RF

Amsterdam - Berichten over jonge kinderen die overlijden aan het coronavirus, bereiken ons uit het buitenland. Zoals de16-jarige Julie uit Frankrijk. Wat is de stand van zaken in Nederland bij kinderen nu bij 7431 personen het Covid-19-virus is vastgesteld en er 434 mensen zijn overleden? (stand 26 maart RIVM).