Advies Hoge Raad: geen vervolging ministers toeslagenaffaire

Levenslang voor huurmoordenaar die ook in Amsterdam toesloeg

Hongaarse rechters hebben een huurmoordenaar tot levenslang veroordeeld voor twee moorden in Amsterdam en de Hongaarse hoofdstad Boedapest in 2018. De crimineel liquideerde drie jaar geleden op 30 juli in een restaurant in de Beethovenstraat in Amsterdam de 62-jarige Ivan Serdarusic. Bij beide moord...