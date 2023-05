’Joran van der Sloot gaat scheiden, ruilt vrouw in voor 'jongere, knappere' vriendin’

Joran gaf in 2014 zijn jawoord aan Leidy tijdens een ceremonie in de Piedras Gordas-gevangenis in Peru, het land waar hij gevangen zit voor de moord op Stephany Flores. Leidy was op dat moment zeven maanden zwanger. Samen hebben ze inmiddels een dochtertje van acht jaar, Dusha Trudie. Het meisje is vernoemd naar de oma van Joran. De twee leerden elkaar kennen toen Leidy snoep en sigaretten verkocht aan medegevangenen van Joran in een gevangenis in Lima. Ze mocht hem twee keer per week komen bezoeken.

Scheurtjes

Volgens Altez waren in 2020 de eerste scheurtjes zichtbaar in de relatie. Er bleek toen een nieuwe vrouw in het leven van Van der Sloot (35): de 24-jarige Eva Pacohuanaco. Zij werd ervan beschuldigd hem drugs, 300 gram cocaïne en 140 gram marihuana, te hebben bezorgd in een gevangenis in Peru. „Joran had veel vriendinnen. Veel vrouwen bezochten hem, maar Leidy was het meest loyaal”, aldus Altez.

Ondanks zijn overspel, was het Joran die ongeveer een jaar geleden de scheiding zou hebben aangevraagd. De reden: „de jongere en knappere” Eva Pacohuanaco (24). Altez bracht het nieuws over de scheiding aan Leidy. Volgens hem werd ze erg boos. „Hoe kun je?!”, vroeg ze me. „Jij was de godfather van ons huwelijk. Ze had gedeeltelijk gelijk.”

Brieven

Volgens Altez zijn er tegenwoordig minder vrouwen die Joran bezoeken, door strengere regels in de gevangenis waar hij nu zit, Challapalca, maar „hij schrijft nog steeds brieven aan vrouwen en zij sturen hem foto’s”. Leidy zou haar ex nog steeds bezoeken omdat ze „de pijn fijn vindt” en „niks is zonder haar man”. Joran ondersteunt haar financieel.

Joran van der Sloot wordt binnenkort door Peru tijdelijk aan de VS uitgeleverd. Daar staat hij terecht voor vermeende afpersing en fraude, aanklachten die voortkomen uit de zaak-Natalee Holloway. De 18-jarige studente verdween in mei 2005 spoorloos tijdens een vakantie op Aruba. Ze werd voor het laatst gezien in gezelschap van Joran van der Sloot. Hij ontkent betrokkenheid bij de dood van Natalee.