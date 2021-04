Amerikaans schip vuurt waarschuwingsschoten af op Iraanse boten

Waarom het incident zich heeft voorgedaan, blijft volgens Amerikaanse functionarissen onduidelijk. Maar ze wijzen erop dat dergelijke voorvallen in het verleden meestal door lokale commandanten in plaats van hoge Iraanse leiders werden geïnitieerd.

Ondanks meerdere waarschuwingen via megafoons en radioverbindingen bleven de Iraanse schepen volgens het Amerikaanse leger op korte afstand manoeuvres uitvoeren. De Iraanse boten naderden tot op ongeveer zestig meter van de Amerikaanse schepen. Pas na het afvuren van enkele waarschuwingsschoten, vertrokken ze.

Onderhandelingen Wenen

Het incident komt op het moment dat in Wenen onderhandelingen gaande zijn over het Iraanse nucleaire programma. Naast Iran zitten de EU, Rusland, China, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan tafel. De VS, die in 2018 uit het internationaal atoomakkoord van 2015 stapten en Iran weer sancties oplegden, zijn wel aanwezig in Wenen, maar niet direct betrokken bij de gesprekken die sinds begin deze maand worden gehouden. Doel van de gesprekken is dat zowel Iran als de VS het akkoord weer gaan naleven.

Tijdens de derde ronde werd dinsdag besloten het tempo op te voeren, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran. Iran heeft sinds de opzegging van de VS de productie van verrijkt uranium opgevoerd tot een hoger niveau dan het akkoord toestaat. De mate van verrijking is overigens vermoedelijk nog ontoereikend voor het vervaardigen van nucleaire wapens.