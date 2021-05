Opnieuw confrontatie leger VS met Iraanse boten in Perzische Golf

„Een grote groep schepen van de Iraanse Revolutionaire Garde voerde op onveilige en onprofessionele wijze manoeuvres uit, waarbij ze de veiligheid van de Amerikaanse strijdkrachten niet respecteerden”, zegt John Kirby, de perschef van het Pentagon.

Kirby stelt dat de Iraanse boten „met hoge snelheid” een groep van zes schepen van de Amerikaanse marine naderden. Ze zouden op zo’n 135 meter afstand zijn gekomen. „Volgens de standaardprocedure hebben we getoeterd en via onder meer een radioverbinding gecommuniceerd, waarna ongeveer dertig waarschuwingsschoten zijn gelost”, aldus Kirby. „Na de tweede ronde met waarschuwingsschoten zijn ze vertrokken.”

Volgens de perschef was het niet meteen duidelijk door wie de boten werden geïnstrueerd.

Bekijk ook: Amerikanen op de symbolische datum 11 september weg uit Afghanistan

Vergelijkbare incidenten hebben zich de afgelopen jaren vaker voorgedaan, hoewel het in het afgelopen jaar relatief rustig was. Eind april vuurde een Amerikaans militair schip nog waarschuwingsschoten af nadat drie boten van de Iraanse marine te dichtbij het vaartuig en een andere Amerikaanse patrouilleboot in de Perzische Golf kwamen.

Ook is het momenteel zeer onrustig in het door Iran gehate Israël. Op de Tempelberg kwam het afgelopen dagen tot confrontaties met Palestijnen en vannacht voerde het IDF luchtaanvallen uit op Gaza. Amerika staat bekend als bondgenoot van de ’Zionistische Staat’, zoals Israël in Teheran wordt genoemd.