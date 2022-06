Ondernemer mag adres afschermen in KVK-register

Dat komt omdat ondernemers er de laatste tijd steeds meer last van hebben dat hun gegevens makkelijk op te vragen zijn bij de KvK. Die worden bijvoorbeeld online gepubliceerd (doxing), gebruikt voor marketing of zelfs fysieke bedreigingen. De Tweede Kamer wil daarom al langer dat adressen uit het register geschrapt worden.

Dat kan nu alleen nog maar nadat iemand daadwerkelijk al bedreigd wordt. Adriaansens is nu bereid een stap verder te gaan. Alle eenmanszaken mogen straks een verzoek indienen om hun adres af te schermen. Ze moeten dan wel een alternatief postadres, bijvoorbeeld een postbus, opgeven. Er is een wetswijziging in de maak, maar de minister heeft de KvK gevraagd de nieuwe methode in de praktijk al toe te passen.

Schimmige bedrijven

Daarnaast worden telefoonnummers en mailadressen straks helemaal niet meer openbaar in het Handelsregister te staan, dat geldt voor alle personen en bedrijven. Er komt ook een verbod op het gebruik van gegevens uit het register voor marketing.

Adriaansens waakt er wel voor dat het afschermen niet ruimte biedt aan schimmige bedrijven: „Het blijft mogelijk bepaalde gegevens te controleren om de rechtszekerheid in het economisch verkeer te behouden en fraude tegen te gaan. Afschermen moet immers niet leiden tot een situatie waarin onbetrouwbare ondernemers hun klanten of andere bedrijven eenvoudiger kunnen oplichten.”