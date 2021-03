Man (28) schuldig aan opzettelijk doodrijden tien voetgangers in Toronto

Een gedenkplek voor de slachtoffers naar de aanval in Toronto (archiefbeeld, april 2018). Ⓒ ANP / HH

TORONTO - Een 28-jarige man is door de Canadese rechtbank schuldig bevonden aan het opzettelijk doodrijden van tien voetgangers in de stad Toronto. Bij de aanval in april 2018 vielen ook zestien gewonden.