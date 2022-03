Coentunnel weer gevaarlijkste weg

De A12 bij het Gouwe Aquaduct in de richting Den Haag staat op plaats twee. Daar was het 44 keer raak op de laatste kilometer vóór de afsplitsing van de A20 naar Rotterdam.

Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) over 2021.

Overdag

Volgens secretaris Ivo Wildenberg van de SIMN vormt de abrupte overgang van daglicht naar het duister van een tunnel een bekend verkeersgevaar. „Dat wordt onderstreept door het feit dat alle geregistreerde ongevallen in de Coentunnel overdag plaatsvonden. Hetzelfde geldt voor de 31 incidenten bij de zuidelijke ingang van de Beneluxtunnel, die de achtste plek van onze lijst inneemt.”

"Driekwart van de aanrijdingen in de Coentunnel deed zich voor tussen 13.00 en 17.00 uur"

Wildenberg: „Opvallend is ook dat ongeveer driekwart van de aanrijdingen in de Coentunnel zich voordeed tussen 13.00 en 17.00 uur. Dit is het deel van dag waarop de zon de naderende automobilisten in de ogen schijnt en het verschil tussen licht en duister het grootst is. Een probleem dus dat bij alle tunnels speelt en voor gevaar zorgt.”

’Hinder’

„Je zou zeggen dat als er zoveel ongevallen gebeuren, je maatregelen die werken moet handhaven. Maar niets is minder waar”, zegt directeur Sander Vlaar van bergingsbedrijf Bergnet, dat in en rond Amsterdam alle ongevallen afhandelt. „We hebben een aantal zogenoemde stand-by locaties vanwaar we opereren om zo snel mogelijk een incident op te ruimen en ervoor te zorgen dat er weer veilig doorgereden kan worden. Een tijdelijke file-aanpak van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die prima werkte, maar die nu ineens per 1 april wordt opgeheven. Ook bij de grootste ’lastpost’”, de Coentunnel, hebben we zo’n plek die straks dus verloren gaat.”

Het steekt Vlaar dat juist nu het weer drukker op de (snel)wegen wordt dit soort beslissingen genomen worden. „Want niet alleen deze locaties komen te vervallen, ook worden nog eens tientallen contracten met weginspecteurs van Rijkswaterstaat niet verlengd. Dat betekent dat er minder mensen op de been zullen zijn om incidenten af te wikkelen. Daardoor zullen er meer en langdurigere files ontstaan. De hinder wordt er alleen maar groter op en ons werk een stuk gevaarlijker.”