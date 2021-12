Invallen en vijf arrestaties in groot onderzoek naar internationale drugshandel

Dat meldt de politie op hun website. De mannen en de vrouwen worden verdacht van internationale handel in cocaïne en de handel en productie van synthetische drugs en ketamine. De zaak kwam aan het rollen toen informatie binnenkwam over de handelswijze van de verdachten.

Geld en wapens

Op verschillende plekken in Gelderland zijn doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde bij een bedrijf in Afferden en woonadressen in Nijmegen, Arnhem en Elst. Tijdens de doorzoekingen is een bedrag van ruim 300.000 euro aangetroffen. Ook zijn er wapens en softdrugs gevonden. Alles is in beslaggenomen net als administratie en verschillende gegevensdragers.

De verdachten die zijn aangehouden zijn tussen de 32 en 59 jaar oud en zitten nog vast. Een vrouw van 45 is inmiddels heengezonden maar blijft wel verdachte in dit onderzoek.