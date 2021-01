Basisscholen en kinderopvang 8 februari weer open

Het OMT gaf in haar nieuwste advies aan de regering aan dat de basisscholen en kinderopvang vanaf volgende week weer open kunnen. Dat advies is door het kabinet overgenomen.

Volgens Slob is het belangrijk dat het heropenen van de basisscholen zorgvuldig gaat. Als een kind in de klas positief getest is, moeten alle leerlingen vijf dagen in quarantaine.

Hoewel de kinderopvang weer open gaat, is het belangrijk dat ouders thuis blijven werken als dat kan, benadrukte minister Koolmees.

In lijn met het OMT-advies gaat de naschoolse opvang niet open. Volgens minister Koolmees, die zondagavond samen met Slob een verklaring gaf bij het Catshuis, komen bij de naschoolse opvang kinderen van verschillende scholen bij elkaar, waardoor het risico op verspreiding van het virus toeneemt. De noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft wel open.

Middelbare scholen

Over de middelbare scholen wordt nog gesproken. Daar komt volgende week meer informatie over, meldde Slob. Over verspreiding van het coronavirus onder oudere leerlingen krijgt het kabinet nog aanvullende informatie.

Het nieuwste advies van het OMT gaat voornamelijk over de Britse variant van het coronavirus, die voor hoofdpijn zorgt bij het kabinet. Hoewel het aantal besmettingen met de ’normale’ coronavariant al geruime tijd daalt, verwacht de regering dat de Britse mutant toch weer voor stijging zal zorgen als hij de overhand krijgt.

