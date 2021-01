Boris Johnson haalt hard uit naar Trump: ’Aanmoediging tot bestorming’

Premium Buitenland

Reconstructie van ’de opstand die is aangejaagd door de president van de Verenigde Staten’

De Republikeinse senator Mitt Romney was woensdagnacht onverbiddelijk in zijn oordeel over de bestorming van het Capitool: „Wat hier vandaag is gebeurd, was een opstand die is aangejaagd door de president van de Verenigde Staten.” Want dat Trump een centrale rol speelde bij het protest dat leidde to...