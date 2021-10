Raadsel op La Palma: ingesloten honden verdwenen

Aerocamaras benadrukt op Twitter dat er nog veel onduidelijk is. Woensdag stelde het bedrijf met behulp van een camera-drone vast dat de honden niet meer in de waterreservoirs zaten waar ze de afgelopen weken hadden doorgebracht.

Tijdens een nieuwe verkenning van het gebied donderdag werden door een drone voetafdrukken gespot. „Dat zou de afwezigheid van de honden kunnen verklaren”, aldus Aerocamaras.

Mogelijk betekent dat, dat iemand anders zich over de dieren heeft ontfermd. „Ons plan is nu om vast te stellen of de honden zijn gered en het goed maken. We willen niets liever dan dat bevestigen, zodat we onze operatie op La Palma kunnen afsluiten.”

Hoe iemand de honden heeft kunnen bereiken is een raadsel. Aerocamaras zou juist drones inzetten, omdat de plek te voet amper te bereiken is als gevolg van de lavastromen.