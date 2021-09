Premium Het beste van De Telegraaf

Chats laten ’manipulatieve, horkerige’ Nabil B. zien: ’Heb ze bij de ballen’

Door Saskia Belleman

Het Marengoproces is weer hervat. Ⓒ ANP / Hollandse-Hoogte / Nico Garstman

AMSTERDAM - Kroongetuige Nabil B. had de directeur van de gevangenis waar hij in 2017 verbleef „in zijn zak” en leidinggevenden „bij de ballen.” Nabil B.: „Hier heb ik letterlijk 15 mensen in de hand. Ik heb ze in mijn pocket, waar ik ze hebben wil. Liquidatiezaken hebben ook voordeel, mensen worden bang.”