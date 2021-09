Marengo: ’Waarom werd Arabische kromme dolk overhandigd bij uitlevering Taghi?’

De rechtbank had de procespartijen uitgenodigd voor het gesprek naar aanleiding van de onrust die is ontstaan over de beslissing van de wrakingskamer. Die wees afgelopen week een verzoek tot wraking af, zonder een zitting te beleggen om partijen te horen.

Niet alle procesdeelnemers woonden de informele bijeenkomst bij. Zo zat advocaat Jan Hein Kuijpers op de gang te wachten. Hij vond de bijeenkomst onzin. De advocaten die er wel bij waren willen er niet veel over kwijt.

Dolk

Advocaat Inez Weski kaart tijdens de zitting foto’s aan, die gemaakt zouden zijn in een privévliegtuig. Die foto’s zouden zijn gemaakt toen Ridouan Taghi werd opgehaald in Dubai, waar hij was gearresteerd. Op de foto’s is te zien dat een cadeau wordt overhandigd, „zo te zien een Arabische korte kromme dolk. Onduidelijk is wie aan wie dat cadeau geeft en waarom.” Weski wil weten wie aan wie een cadeau gaf, en waarom dat gebeurde.

Weski wil ook meer weten over de aanhouding van haar cliënt. Zo wil de advocate onder meer een verklaring voor de verwondingen die Taghi zou hebben opgelopen. Ze zegt dat op foto’s „een kleuter zonder medische opleiding nog kan vaststellen dat de neus van Taghi is gebroken.”

Laptop

Inez Weski gaat dinsdag tijdens het proces ook in op de ’communicatiemiddelen’ waarover kroongetuige Nabil B. zou beschikken. Dat hij een iPhone had in zijn cel, was al bekend. Bij een inspectie werd echter ook een tv met afstandsbediening aangetroffen, een usb-stick, een usb-dongel en een hardeschijf, aldus de Advocate. Voor de apparaten had de kroongetuige „toestemming gefixt” bij hoger geplaatste functionarissen, zegt Weski.

Ⓒ Illustratie Petra Urban

„Vanuit zijn cel had de kroongetuige in ieder geval contact met zijn vriendin, zijn zus, broer en een medegedetineerde”, constateert Weski op basis van de berichten die de advocaten hebben kunnen inzien.

Marengo

De rechtbank is in april begonnen aan de inhoudelijke behandeling van de zeer omvangrijke zaak, die onder meer draait om een reeks huurmoorden in de onderwereld. Het proces is onder hoogspanning komen te staan door de moorden op de broer van de kroongetuige, Nabil B., zijn advocaat Derk Wiersum en zijn adviseur Peter R. de Vries.

Een van B.’s huidige advocaten noemde Marengo vorige week „het meest verziekte en meest vergiftigde proces ooit.” De zittingen verlopen vaak stroef en chaotisch. Voor de zomer was de kroongetuige volgens zijn advocaten niet meer in staat om te verklaren, maar nu zou hij dat wel weer van plan zijn.