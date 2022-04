Grote brand verwoest loodsen fruitteler en woning in Erichem

Bij het bedrijf staan veel kisten, landbouwvoertuigen en kratten met pompoenen. Ook is er veel verpakkingsmateriaal (hout, papier en plastic) opgeslagen. Met de harde wind zorgt dat ervoor dat de brandweer moeilijk vat krijgt op het vuur. Met hoogwerkers en blusvoertuigen proberen naar schatting tussen de 250 en 300 hulpverleners het vuur te bestrijden. Uit Utrecht is een team dat is gespecialiseerd in het bestrijden van brand in gebouwen met een rieten kap. De politiehelikopter houdt met een warmtecamera in de gaten of er mogelijk nieuwe brandhaarden bij komen.

Twee andere woningen op afstand van de brand hebben te kampen met overlast. Een huis met rieten dak heeft waterschade, omdat het uit voorzorg nat wordt gehouden. Bij de andere woning zijn er wat brandjes in de tuin, aldus de veiligheidsregio.

Op de bedrijfspanden zaten zonnepanelen. Door de brand zijn er in de omgeving glasdeeltjes van die zonnepanelen neergekomen. Kinderen moeten oppassen als ze buiten spelen en dieren moeten zoveel mogelijk binnen worden gehouden, adviseert de veiligheidsregio. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Twee personen die rook hadden ingeademd zijn nagekeken door medewerkers van de ambulance maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis.